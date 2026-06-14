RHMZ izdao hitno upozorenje: Snažno nevreme večeras pogađa Srbiju, očekuju se grad i olujni vetar

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
RHMZ izdao hitno upozorenje: Snažno nevreme večeras pogađa Srbiju, očekuju se grad i olujni vetar

U Srbiji će danas nakon svežeg jutra, u toku većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplije, dok se kasnije posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji očekuje jače naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama - gradom i olujnim vetrom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura iznosiće od osam do 17, a najviša od 27 do 31 stepen. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na severu Vojvodine biće kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a vedro i suvo vreme zadržaće se u nedelju samo na jugu i jugozapadu zemlje. Duvaće slab i umeren vetar, različitih pravaca, u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne povremeno jak, južni i jugozapadni. I u
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