Švajcarska odbacila "Bregzit scenario": Projekcije kažu da je većina protiv limita broja stanovnika

NIN pre 2 sata
Švajcarska odbacila "Bregzit scenario": Projekcije kažu da je većina protiv limita broja stanovnika

Građani Švajcarske na današnjem referendumu najverovatnije su odbacili predlog desničarske Švajcarske narodne partije da broj stanovnika zemlje bude ograničen na 10 miliona do 2050. godine, pokazale su preliminarne projekcije nacionalnog emitera SRF, prema kojima je protiv predloga glasalo oko 55 odsto birača, a za oko 45 odsto.

Rezultat, prema navodima Rojtersa, ukazuje na to da je većina građana dala prednost ekonomskoj stabilnosti i odnosima Švajcarske sa Evropskom unijom u odnosu na zabrinutost zbog rasta imigracije, za koju pojedini smatraju da opterećuje javne službe, povećava troškove stanovanja i doprinosi rastu kriminala. Analitičar agencije GFS Bern Lukas Golder izjavio je da je izlaznost bila visoka u urbanim sredinama zbog neizvesnosti oko mogućih ekonomskih posledica i uticaja
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