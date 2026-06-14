Švajcarski „Bregzit trenutak“: Glasanje o ograničenju broja stanovnika moglo bi da dovede do sukoba sa EU

Švajcarska će u danas glasati na referendumu o ograničavanju broja stanovnika – predlogu koji je proizašao iz podela oko imigracije i koji bi, ukoliko bude usvojen, mogao da dovede zemlju u sukob sa Evropskom unijom.

Švajcarski birači će odgovarati na jednostavno pitanje: Da li broj stanovnika Švajcarske treba ograničiti na deset miliona? Ukoliko većina glasa „za“, Švajcarska će postati prva evropska država koja je uvela ograničenje broja stanovnika. Trenutno u zemlji živi nešto više od devet miliona ljudi, što je značajan porast u odnosu na 8,3 miliona pre deset godina. Prema podacima vlade, više od četvrtine stanovnika rođeno je u inostranstvu, piše CNN. Predlog o uvođenju