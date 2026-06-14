Tramp najavio potpisivanje sporazuma sa Iranom, Teheran tvrdi: Dogovor još nije završen

Posle višenedeljnih pregovora i posredničkih napora Katara, Sjedinjene Američke Države i Iran približili su se mogućem dogovoru.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebalo da bude potpisan danas, ali je iranska Islamska revolucionarna garda saopštila da memorandum još nije finalizovan, dovodeći u pitanje Trampovu procenu o vremenu potpisivanja. Različite poruke dve strane predstavljaju najnoviji primer neslaganja u vezi sa tokom pregovora, dok su katarski posrednici doputovali u Teheran kako bi pomogli u završnim razgovorima