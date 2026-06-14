Izrael pokrenuo nove napade na Bejrut: Navodno je meta infrastruktura Hezbolaha

Nova pre 3 sata
Izrael pokrenuo nove napade na Bejrut: Navodno je meta infrastruktura Hezbolaha

Izraelska vojska danas je saopštila da je započela napade na Bejrut i da gađa infrastrukturu militantne grupe Hezbolah.

Kancelarija premijera Izraela Benjamina Netanjahua saopštila je da su izraelski udari na Bejrut "odgovor na napade Hezbolaha u severnom Izraelu". Kada je Izrael poslednji put napao predgrađa Bejruta pre nedelju dana, Iran je odgovorio udarima na Izrael. Teheran, saveznik Hezbolaha, insistirao je da svaki sporazum o prekidu vatre između SAD i Irana mora da uključuje i prekid izraelskih udara u Libanu. Hezbolah je ispalio rakete na Izrael 2. marta, dva dana nakon što
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