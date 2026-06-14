Jaćimović od sutra u zatvoru: Slali su mi kazne dok sam štrajkovao glađu, nisam mogao ni da se žalim

Autoprevoznik Milomir Jaćimović trebalo bi sutra da se javi na izdržavanje zatvorske kazne u Klisi, nakon što su mu, kako tvrdi, novčane kazne preinačene u zatvorsku. U izjavi za N1 poručuje da ne odustaje od svoje odluke, jer smatra da prekršaje za koje je kažnjen nije počinio, niti je imao priliku da uloži žalbu.

Novosadski Pokret Bravo saopštio je juče da će se Jaćimović u ponedeljak javiti na izdržavanje kazne zatvora. Kako su naveli u objavi na društvenim mrežama, reč je o desetinama prijava, uglavnom prekršajnih, a manjim delom i krivičnih, za koje je Jaćimović odlučio da više neće plaćati kazne. Iako ga je Pokret Bravo pozvao da ne odlazi u zatvor, Jaćimović kaže da ostaje pri svojoj odluci. "Odlučio sam se na taj korak jer su mi pozivi, po svemu sudeći, stizali dok