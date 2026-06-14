Košarkaški trener u pokušaju Aleksandar Vučić isprozivao Crvenu zvezdu i Partizan: Nije propustio priliku da se uključi u prozivke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ili još uvek nesvršeni košarkaški trener, kako god da vam je draže za potrebe teksta, odlučio je da isproziva Crvenu zvezdu i Partizan.

Kako bi sezona mogla da bude okončana bez da onaj koji sve zna prokomentariše nešto. Tako je odlučio da prokomentariše sezone večitih rivala u svom stilu, populistički, jer mu je očigledno najbitnija stavka jednog tima - novac. "Kada se završi utakmica, ja volim da pogledam u semafor", počinje ovaj košarkaški mislilac kakav se retko viđa. Zatim nastavlja i zna šta će izazvati najveću pažnju javnosti. "I možete da pričate šta hoćete iz KK Zvezda i Partizan... Zvezda