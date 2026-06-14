Košarkaški trener u pokušaju Aleksandar Vučić isprozivao Crvenu zvezdu i Partizan: Nije propustio priliku da se uključi u prozivke

Nova pre 22 minuta
Košarkaški trener u pokušaju Aleksandar Vučić isprozivao Crvenu zvezdu i Partizan: Nije propustio priliku da se uključi u…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ili još uvek nesvršeni košarkaški trener, kako god da vam je draže za potrebe teksta, odlučio je da isproziva Crvenu zvezdu i Partizan.

Kako bi sezona mogla da bude okončana bez da onaj koji sve zna prokomentariše nešto. Tako je odlučio da prokomentariše sezone večitih rivala u svom stilu, populistički, jer mu je očigledno najbitnija stavka jednog tima - novac. "Kada se završi utakmica, ja volim da pogledam u semafor", počinje ovaj košarkaški mislilac kakav se retko viđa. Zatim nastavlja i zna šta će izazvati najveću pažnju javnosti. "I možete da pričate šta hoćete iz KK Zvezda i Partizan... Zvezda
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