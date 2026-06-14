Mat u tri poteza i majstorija za Brazil na kolenima - ovako je Maroko poveo VIDEO

Fudbaleri Maroka nisu mogli da sanjaju bolji početak utakmice protiv Brazila, pošto su nakon 21 minuta preko Ismaela Saibarija poveli sa 1:0.

Sjajno je Maroko ušao u meč, od prvog minuta su pritiskali, a nakon par propuštenih prilika, kada se činilo da Brazilci polako hvataju ritam, usledila je fantastična kontra. Oduzeli su loptu Marokanci, Brahim Dijaz je uputio sjajan pas u prostor, a Saibari poput brzog voza protrčao pored odbrane rivala i na veoma lep način prebacio istrčalog Alisona Bekera. Snimak gola kojim je Maroko poveo sa 1:0 pogledajte ispod: Brazilci su uspeli da odgovore preko Vinisijusa