Njujork Niksi su šampioni NBA - San Antonio srušen nakon nestvarne drame i preokreta, prekinut niz duži od pola veka, partija Bransona za anale

Njujork Niksi savladali su San Antonio Sparse rezultatom 94:90 u petoj utakmici finalne serije NBA lige i tako u Teksasu stigli do četvrtog trijumfa u seriji i svoje prve titule prvaka još od 1973. goodine.

Niksima je ovo treća titula u istoriji, a prva još od 1973. godine. Ključni trenutak dogodio se na 8,8 sekundi pre kraja, kada je San Antonio imao napad za izjednačenje, ali su igrači tima iz "velike jabuke" napravili faul nad Dilanom Harperom, koji je promašio oba slobodna bacanja, nakon čega je O Dži Anunobi uhvatio loptu i iznudio faul na sedam sekundi pre kraja. Promašio je prvo, pogodio drugo, Sparsi nisu uspeli da poentiraju pošto je Viktor Vembanjama