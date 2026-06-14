Posle 28 godina ponovo su slavili pobedu na Mundijalu

Nova pre 24 minuta
Posle 28 godina ponovo su slavili pobedu na Mundijalu

Raspored Svetskog prvenstva je takav da u toku dana nemamo mečeve, oni su rezervisani za rano jutro i noć, ali to ne znači da nema novih informacija iz Severne Amerike. Njih ste mogli pratiti uz Nova.rs.

Nakon revije iznenađenja prethodne noći u kom su remizirali Maroko i Brazil (1:1), Katar i Švajcarska (1:1), te je Australija savladala Tursku sa 2:0 jasno je da nas čeka spektakl vrlo brzo sa novim mečevima. Prvi sledeći duel je okršaj Nemačke i Kurasaa što je jedan od najiščekivanijih mečeva. Svi žele da vide u kakvom su formi Evropljani, ali i kakav fudbal igra najmanja reprezentacija koja je ikada stigla do Mundijala. I pobedili su Haiti sa 1:0. A beautiful
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Posle 28 godina ponovo su slavili pobedu na Mundijalu

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