Teheran i Vašington pred istorijskim sporazumom: U igri 25 milijardi dolara i kraj nuklearnih ambicija

Nova pre 3 sata
Teheran i Vašington pred istorijskim sporazumom: U igri 25 milijardi dolara i kraj nuklearnih ambicija

Iran se, prema nacrtu memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama, obavezao da neće proizvoditi niti nabavljati nuklearno oružje, izjavio je visoki iranski zvaničnik. Informacije o navodnom dogovoru potiču iz iranskih izvora, dok se američka strana za sada nije oglašavala, prenosi Sky News.

Prema rečima iranskog zvaničnika, detalji o postupanju sa postojećim zalihama obogaćenog uranijuma trebalo bi da budu usaglašeni u narednih 60 dana. Iran, međutim, insistira da se proces razblaživanja nuklearnog materijala obavi na njegovoj teritoriji. Nacrt sporazuma predviđa i privremeno ukidanje američkih sankcija na iransku naftu, što bi Teheranu omogućilo da nastavi izvoz i zadrži prihode od prodaje. Jedan od ključnih elemenata dogovora jeste i deblokada
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