UŽIVO Pogledajte kako je navijač uneo alkohol na stadion: Nasamario obezbeđenje, proterani sudija ponovo u centru pažnje

Raspored Svetskog prvenstva je takav da u toku dana nemamo mečeve, oni su rezervisani za rano jutro i noć, ali to ne znači da nema novih informacija iz Severne Amerike. Njih možete pratiti uz Nova.rs.

Nakon revije iznenađenja prethodne noći u kom su remizirali Maroko i Brazil (1:1), Katar i Švajcarska (1:1), te je Australija savladala Tursku sa 2:0 jasno je da nas čeka spektakl vrlo brzo sa novim mečevima. Prvi sledeći duel je okršaj Nemačke i Kurasaa što je jedan od najiščekivanijih mečeva. Svi žele da vide u kakvom su formi Evropljani, ali i kakav fudbal igra najmanja reprezentacija koja je ikada stigla do Mundijala. Somalijski fudbalski sudija Omar Artan,