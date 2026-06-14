Katar u 90+4. minutu šokirao Švajcarsku

Politika pre 3 sata
Katar u 90+4. minutu šokirao Švajcarsku

Švajcarci su poveli golom Brela Embola u 17. minutu iz penala, a bod Kataru doneo je Bulalem Kuki

Fudbalska reprezentacije Švajcarske i Katara remizirale su večeras rezultatom 1:1 u utakmici prvog kola B grupe na Svetskom prvenstvu. Švajcarci su poveli golom Brela Embola u 17. minutu iz penala, a veliki bod Kataru doneo je Bulalem Kuki u 90+4. minutu. Ranije, u prvom meču grupe Kanada i BiH su remizirali 1:1. U drugom kolu sastaju se: Švajcarska - BiH, Katar - Kanada
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