Katar u 90+4. minutu šokirao Švajcarsku

Švajcarci su poveli golom Brela Embola u 17. minutu iz penala, a bod Kataru doneo je Bulalem Kuki

Fudbalska reprezentacije Švajcarske i Katara remizirale su večeras rezultatom 1:1 u utakmici prvog kola B grupe na Svetskom prvenstvu. Švajcarci su poveli golom Brela Embola u 17. minutu iz penala, a veliki bod Kataru doneo je Bulalem Kuki u 90+4. minutu. Ranije, u prvom meču grupe Kanada i BiH su remizirali 1:1. U drugom kolu sastaju se: Švajcarska - BiH, Katar - Kanada