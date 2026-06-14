Katarski pregovarači doputovali u Teheran radi finalizacije sporazuma između SAD i Irana

Politika pre 13 minuta
Katarski pregovarači doputovali u Teheran radi finalizacije sporazuma između SAD i Irana

Delegacija iz Dohe pokušava da premosti razlike nakon kontradiktornih izjava Vašingtona i Teherana o rokovima

Katarski pregovarači odleteli su u Teheran ovog jutra u okviru napora da se finalizuje sporazum o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, preneo je Rojters, pozivajući se na izvor upoznat sa situacijom. Predsednik SAD Donald Tramp je najavio da bi novi sporazum između Vašingtona i Teherana trebalo da bude potpisan danas i ocenio da će tim dokumentom biti onemogućeno da Iran dođe do nuklearnog oružja, uz najavu da će nakon njegovog potpisivanja
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