Lavrov doputovao u Minsk, na sastanak sa Lukašenkom

Politika pre 27 minuta
Lavrov doputovao u Minsk, na sastanak sa Lukašenkom

Tokom posete, kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, biće razmatran širok spektar pitanja bilateralne saradnje

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao je danas u radnu posetu Minsku, gde će razgovarati sa beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom i sa ministrom spoljnih poslova te zemlje Maksimom Riženkovim. Tokom posete, kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, biće razmatran širok spektar pitanja bilateralne saradnje, koordinacije u okviru međunarodnih organizacija i integracionih procesa u okviru Savezne države Rusije i Belorusije.
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