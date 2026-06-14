Odbojkaši Srbije bolji od Bugarske u Ligi nacija

Prvi turnir završen sa skorom 3-1

Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je večeras Bugarsku rezultom 3:0 (30:28, 25:22, 25:23) u poslednjem meču prvog vikenda Lige nacija u Braziliji. Srbija je prvi turnir završila sa skorom 3-1. Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Lazar Marinović sa 14 i Veljko Mašulović sa 13 poena, dok se u poraženom sastavu istakao Aleksandar Nikolov sa 21 poenom. Srbija će naredni turnir igrati u Orleanu, u Francuskoj, protiv Japana (sreda, 24. jun, 13.30), Kube