Škotska ostvarila minimalnu pobedu protiv Haitija

Selektor Haitija ponosan na igru svoje ekipe iako je poražena

Fudbaleri Škotske savladali su Haiti rezultatom 1:0 u drugom meču C grupe na Svetskom prvenstvu. Jedini gol postigao je Džon Mekgin u 29. minutu. Prethodno, Brazil i Maroko su remizirali 1:1. U drugom kolu sastaju se: Maroko - Škotska, Brazil - Haiti. Selektor Haitija ipak ponosan na igru svoje ekipe Selektor fudbalske reprezentacije Haitija Sebastijen Minje izjavio je danas da je ponosan na svoju ekipu zbog onoga što je pokazala na prvoj utakmici Svetskog