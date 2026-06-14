Starmer naredio presretanje tankera „flote iz senke” koji je prolazio kroz Lamanš

Politika pre 1 sat
Starmer naredio presretanje tankera „flote iz senke” koji je prolazio kroz Lamanš

Prema njegovim rečima, ta uspešna operacija zadaje još jedan udarac Rusiji

Premijer Velike Britanije Kir Starmer izjavio je danas da je jutros naredio britanskim snagama da presretnu tanker za naftu iz „flote iz senke” koji je pokušavao da prođe kroz Lamanš. „U ranim jutarnjim satima, naredio sam našim Oružanim snagama da presretnu tanker za naftu iz ‘flote iz senke’ koji je pokušavao da prođe kroz Lamanš”, rekao je Starmer u objavi na društvenoj mreži Iks. Prema njegovim rečima, „ta uspešna operacija zadaje još jedan udarac Rusiji i
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