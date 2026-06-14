Tramp: Napad na Bejrut nije trebalo da se desi, sve strane da smanje tenzije

Politika pre 7 sati
Tramp: Napad na Bejrut nije trebalo da se desi, sve strane da smanje tenzije

Sve strane da rade na smanjivanju tenzija

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da izraelski napad na Bejrut nije trebalo da bude izveden u trenutku kada su, kako je naveo, pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi, pozivajući sve strane da smanje tenzije i izbegnu dalju eskalaciju sukoba. Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Sošl ocenio da je današnji napad na libansku prestonicu usledio u posebno osetljivom trenutku za diplomatske
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