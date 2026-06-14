Vozač Ferarija Hamilton pobedio u trci za Veliku nagradu Barselone

Hamilton je izjavio da je pobeda u Ferariju je za njega posebna, korak ka ostvarenju sna

Vozač Ferarija Britanac Luis Hamilton pobedio je danas na trci za Veliku nagradu Barselone i Katalonije u šampionatu Formule 1. Hamilton je u Barseloni zabeležio prvu pobedu otkako je prošle godine prešao u Ferari. On je danas stigao do 106. trijumfa u karijeri u šampionatu F1. Drugo mesto u Barseloni zauzeo je vozač Mercedesa Džordž Rasel, dok je treći bio aktuelni svetski šampion u F1 Lando Noris iz Meklarena. Četvrto mesto osvojio je vozač Red Bula Maks