Trampov 80. rođendan: UFC spektakl na travnjaku ispred Bele kuće

Pravo u centar pre 2 sata  |  Maria Popović
Trampov 80. rođendan: UFC spektakl na travnjaku ispred Bele kuće

Veliki UFC spektakl planiran je za danas na travnjaku ispred Bele kuće povodom 80. rođendan američkog predsednika Donalda Trampa i 250. godišnjice Deklaracije o nezavisnosti.

Tramp će biti okružen članovima kabineta, visokim zvaničnicima administracije, republikanskim zakonodavcima i hiljadama gledalaca koji će pratiti borbe u specijalno dizajniranom osmouganom ringu sa zaštitnom čeličnom ogradom, posebnim osvetljenjem i zvučnom opremom. Hiljade ljudi će pratiti spektakl borilačkih veština na ekranima postavljenim u parku nedaleko od Bele kuće. AP upozorava na prognozu i vremenske prilike koje bi mogle značajno da pokvare planove.
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