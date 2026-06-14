Autoprevoznik Milomir Jaćimović u ponedeljak ide u zatvor

Radio 021 pre 59 minuta  |  N1
Autoprevoznik Milomir Jaćimović u ponedeljak ide u zatvor

Autoprevoznik Milomir Jaćimović u ponedeljak treba da se javi na izdržavanje zatvorske kazne u zatvor na Klisi, nakon što su mu, kako kaže, novčane kazne koje nije platio preinačene u zatvorsku.

Za N1 kaže da smatra da prekršaje nije počinio i da nije imao mogućnost da se žali na kazne. "Meni su ti pozivi verovatno slati dok sam ispred Banovine bio u štrajku glađu, kad su mi bili autobusi oduzeti. Tada ih nisam dobijao tako da nisam imao mogućnost da se uopšte žalim na te kazne, koje uopšte nisam ni počinio i nisam kriv", kazao je Jaćimović. Navodi da ima ukupno šest kazni, ali tvrdi da je on dobio samo dokument da su one preinačene u zatvorsku kaznu. "Oni
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