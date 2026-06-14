Bankarske provizije za plaćanje stranim karticama biće iste kao i za one izdate u Srbiji

Radio 021 pre 1 sat  |  N1
Bankarske provizije za plaćanje stranim karticama biće iste kao i za one izdate u Srbiji

Do sada su zakonom bile regulisane međubankarske naknade za plaćanje karticama izdatim u Srbiji. Novom izmenom zakona ograničenje naknada uvodi se i za kartice koje su izdale banke u inostranstvu.

Kada je krajem 2018. godine počela primena Zakona o međubankarskim naknadama, prvi put su u Srbiji ograničene maksimalne visine naknada koje su se, iako se naplaćuju među bankama, praktično "ugrađivale" u cenu robe koju plaćaju svi potrošači. Zakon se tada odnosio isključivo na kartice koje su izdale banke sa sedištem u Srbiji, piše N1. Novim nacrtom zakona, čija je javna rasprava trajala do 11. juna, ograničenje naknada proširuje se i na kartice koje su izdate u
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