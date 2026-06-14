Britanski komandosi se ukrcali na ruski tanker

Britanske oružane snage su se rano jutros ukrcale na ruski tanker za prevoz nafte iz lažne flote, izjavio je premijer Velike Britanije Kir Starmer.

U šestočasovnoj operaciji, komandosi i specijalno obučeni policajci, uz podršku Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, presreli su plovilo i prvi put se ukrcali na njega. Brod Smirtos biće zadržan i nadgledan kod južne obale Engleske dok je istraga u toku, saopštilo je Ministarstvo odbrane. "Ova uspešna operacija zadaje još jedan udarac Rusiji i podseća one koji podstiču Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dozvoliti da se sakriju", poručio je Starmer. Brod plovi pod