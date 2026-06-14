EU od avgusta zabranjuje jednokratnu plastičnu ambalažu

Od avgusta ove godine goste restorana, kafića i hotela širom EU čeka važna promena, jer se novom Uredbom o ambalaži i ambalažnom otpadu uvodi stroga zabrana korišćenja plastične ambalaže za jednokratnu upotrebu.

Do ove uredbe članicama EU je bilo prepušteno da svaka na svoj način rešava pitanje ambalažnog otpada, s nekim osnovnim okvirnim smernicama, prenosi HRT. Ubuduće će biti zabranjeno korišćenje takozvanih večnih hemikalija u pakovanjima za hranu, koje su toksične za organizam. Druga odredba odnosi se na volumen pakovanja, jer se zabranjuje više od 50 odsto praznog prostora u ambalaži. Prva naredna velika promena sledi u februaru naredne godine, jer će od tada svi