Odbojkaši Srbije pobedili Bugarsku na kraju prve nedelje Lige nacija

Odbojkaši Srbije pobedili su večeras u Braziliji selekciju Bugarske 3:0 (30:28, 25:22, 25:23), u poslednjoj utakmici prve nedelje Lige nacija.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Lazar Marinović sa 14 poena. Veljko Mašulović je dodao 13 poena, Aleksandar Nedeljković je upisao devet, dok je Vuk Kulpinac zabeležio sedam poena. U selekciji Bugarske, aktuelnom vicešampionu sveta, najefikasniji je bio Aleksandar Nikolov sa 21 poenom. Martin Atanasov je dodao osam poena, dok je Aleks Grozdanov upisao sedam. Reprezentacija Srbije je prvu nedelju Lige nacija završila sa tri pobede i jednim porazom i