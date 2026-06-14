Prevario bar 35 ljudi: Uzeo pare za klime, a nije ih isporučio

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saslušalo je V. J. (46), zbog sumnje da je od aprila 2022. do maja ove godine prevarom doveo u zabludu 35 oštečenih lica i tako pribavio imovinsku korist od 2.205.010 dinara.

Oštećeni su, radi kupovine klima uređaja, uplaćivali novac na račun pravnog i fizičkog lica, verujući da će im klima uređaji biti isporučeni i ugrađeni, ali osumnjičeni te uređaje nije isporučio, a uplaćena sredstva nije vratio. Osumnjičeni je na saslušanju izneo odbranu, nakon čega je sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, mogućnost uticaja na