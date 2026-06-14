Raspored utakmica za nedelju: Premijerni mečevi Nemačke i Holandije

Radio 021 pre 16 minuta  |  Danas
Raspored utakmica za nedelju: Premijerni mečevi Nemačke i Holandije

Četvrtog dana takmičenja na Svetskom prvenstvu u fudbalu nas očekuju brojni zanimljivi mečevi.

Veliku pažnju će navijačima privući premijerne utakmice Nemačke i Holandije na šampionatu, ali će zapravo derbi dana odigrati Ekvador i Obala Slonovače. Grupa E Nemačka - Kurasao (nedelja, 19h) "Panceri" žele da se na ovom Mundijalu iskupe za poslednja dva loša rezultata na Svetskim prvenstvima (u oba navrata ispadanje u grupnoj fazi takmičenja), a za podizanje forme će im dobro doći susret sa Kurasaom kojem bukmejkeri ne daju gotovo nikakve šanse na ovom meču.
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