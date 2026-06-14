Roditelji đaka Jovine gimnazije od sutra ispred Ministarstva prosvete: Očekuju odgovor o smeni direktora

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Roditelji đaka Jovine gimnazije od sutra ispred Ministarstva prosvete: Očekuju odgovor o smeni direktora

Roditelji učenika Jovine gimnazije najavili su da će u ponedeljak, 15. juna biti ispred Ministarstva prosvete kako bi sačekali odgovor da li je pokrenut postupak razrešenja direktora škole Radivoja P. Stojkovića.

Kako su najavili, oni će ispred ministarstva u Beogradu biti od 10 časova. Roditelji će biti ispred ministarstva dok ih ministar Dejan Vuk Stanković ne primi. "Do sada smo videli da pad kvaliteta nastave, anagažovanje nestručnog kadra, odmazda nad učenicima, nastavnicima i roditeljima, zaključavanje zgrade gimnazije i raseljavanje učenika u tri zgrade bez pravog osnova nisu dovoljan razlog za smenu", naveli su roditelji. Dodali su da, nakon predaje kompletne
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