Sutra svežije u Novom Sadu, krajem nedelje ponovo preko 30 stepeni

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Sutra svežije u Novom Sadu, krajem nedelje ponovo preko 30 stepeni

U ponedeljak će u Novom Sadu biti osetno svežije i moguća je kiša.

Minimalna temperatura biće 15, a maksimalna 22 stepena. Vetar slab i umeren severni i severoistočni. Utorak vedriji i topliji, temperatura će se kretati od 12 do 27 stepeni. Sreda pretežno sunčana i još toplija. Minimalna temperatura biće 14, a maksimalna 29 stepeni. Četvrtak i petak sunčani, bez oblačka. U četvrtak će biti od 17 do 30, a u petak od 17 do 33 stepena. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 15. jun: Uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih.
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