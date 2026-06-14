U sudaru katamarana i jedrilice između Šolte i Brača poginule tri osobe

Tri osobe su poginule, a za jednom se traga u nesreći kod Splitskih vrata u kojoj su učestvovali katamaran hrvatske firme sa 118 putnika i jedrilica koja je plovila pod zastavom Francuske na kojoj su bili poginuli.

To je saopštilo hrvatsko Ministarstva mora i saobraćaja. Na jedrilici, koja je potonula, bilo je osam osoba, stranih državljana, od kojih su troje poginuli, za jednom osobom se traga, a četiri su spasene. Policija je ranije saopštila da je spasenim putnicima s jedrilice pružena medicinska pomoć, ali da nije bilo potrebe za prevozom u bolnicu. Hrvatski mediji pišu da su na jedrilici bili češki državljani. U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i