U sudaru katamarana i jedrilice između Šolte i Brača poginule tri osobe

Radio 021 pre 6 sati  |  Beta
U sudaru katamarana i jedrilice između Šolte i Brača poginule tri osobe

Tri osobe su poginule, a za jednom se traga u nesreći kod Splitskih vrata u kojoj su učestvovali katamaran hrvatske firme sa 118 putnika i jedrilica koja je plovila pod zastavom Francuske na kojoj su bili poginuli.

To je saopštilo hrvatsko Ministarstva mora i saobraćaja. Na jedrilici, koja je potonula, bilo je osam osoba, stranih državljana, od kojih su troje poginuli, za jednom osobom se traga, a četiri su spasene. Policija je ranije saopštila da je spasenim putnicima s jedrilice pružena medicinska pomoć, ali da nije bilo potrebe za prevozom u bolnicu. Hrvatski mediji pišu da su na jedrilici bili češki državljani. U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i
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