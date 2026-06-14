"Više niko ne može da razlikuje policajca od kriminalca": Francuski Mond piše o hapšenjima u Srbiji

Predsednik Aleksandar Vučić oslanja se na ultralojalističke krugove sa kriminalnim vezama kako bi oslabio antikorupcijski pokret, prenosi pariski list Mond (Le Monde) u opširnom tekstu o korupciji.

Šta je 87 srpskih nasilnika koji su se iskrcali u sredu, 3. juna, sa misterioznog čarter leta specijalno organizovanog iz Beograda, možda želelo da radi u Crnoj Gori, navodi se u tekstu. Dok se Crna Gora, mala zemlja od 600.000 stanovnika pripremala da dva dana kasnije bude domaćin važnog samita Evropske unije i Balkana u Tivtu, na jadranskoj obali, uz učešće, između ostalih, francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Fridriha Merca, crnogorska