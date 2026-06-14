Vučić: Dokazano da zvučnog topa nije bilo, lagali jer protest nije uspeo i da bi me prikazali kao nečoveka

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Vučić: Dokazano da zvučnog topa nije bilo, lagali jer protest nije uspeo i da bi me prikazali kao nečoveka

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da su se neki iz čudnog razloga razmicali 15. marta prošle godine, kada je bio veliki protest u Beogradu, i da je tvrdnja o zvučnom topu laž kao pravdanje jer protest nije uspeo.

"Neki se iz čudnih razloga nešto razmiču levo i desno, svakom čoveku je čudno. Nadam se da ćemo jednog dana saznati sve detalje, kao što smo saznali da zvučnog topa nije bilo, izveštaj ruskih službi bio je precizan i perfektan", rekao je Vučić za TV Prva. Naveo je da je potom to iskorišćeno po modelu obojene revolucije da ga protivnici, preko sebi bliskih medija, prikažu kao nekog ko je "pucao u leđa svog naroda", a onda, dodao je, građanima nije bitno koliko je
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