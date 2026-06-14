RHMZ: Danas posle podne i uveče grmljavinske nepogode na području Srbije

RTK pre 1 sat
RHMZ: Danas posle podne i uveče grmljavinske nepogode na području Srbije

U Srbiji se danas kasnije posle podne i uveče, u okvirnom intervalu od 17 do 21 sat, očekuje obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema, najpre preko Vojvodine, koji će uslovljavati pljuskove, grmljavinu, a lokalno grad i olujni vetar sa udarima preko 60 km/h, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U današnjem upozorenju na grmljavinske nepogode navodi se da se kasnije u toku večeri (od 20 do ponoći) očekuje premeštanje grmljavinskog sistema preko Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj. U drugom delu noći ka ponedeljku (14/15.06.) padavine će oslabiti uz značajno smanjenje rizika od nepogoda na navedenom području. Pod narandžastim meteo alarmom su Bačka, Banat, Srem i Beograd,
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