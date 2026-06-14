Godišnjica završetka Bitke za Košare – simbol herojstva, požrtvovanja i otpora mladih vojnika

Na današnji dan pre pre 27 godina, završena je Bitka za Košare. Pomenom, polaganjem venaca i cveća biće odata pošta poginulim herojima. Večeras Svečana akademija u Narodnom pozorištu.

Borba na jugoslovensko-albanskoj granici, na karauli Košare, trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Taj granični pojas bio je od ključnog značaja, jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije u Kosovo i Metohiju. Napad je bio silovit, iznenadio je Vojsku Jugoslavije. OVK je zauzela karaulu, ali nije uspela dublje da prodre na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Bitka na Košarama smatra se simbolom