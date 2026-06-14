Jako nevreme pogodilo sever Vojvodine i Beograd – požari na njivama u Bačkoj

RTS pre 1 minut
Jako nevreme pogodilo sever Vojvodine i Beograd – požari na njivama u Bačkoj

Jako nevereme pogodilo je popodne veći deo Vojvodine, pogotovo rejone Bačke i Banata. U Bačkoj Topoli gorele su njive zbog varničenja žica na dalekovodima. Jaka oluja posle 20.30 stigla je i do Beograda. RHMZ je upozorio na padavine veće od 20 milimetara za kratko vreme, grad i olujni vetar. MUP je posle 22 proglasio okončanje vanredne situacije zbog upozorenja na oluju sa gradom i jakim vetrom.

MUP: Okončana vanredna situacija Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije objavio je da je okončana vanredna situacija proglašena zbog upozorenja na oluju sa gradom i jakim vetrom. Jako nevereme pogodilo je večeras veći deo Vojvodine, pogotovo delove Bačke i Banata. U Bačkoj Topoli gorele njive zbog varničenja žica na dalekovodima. Jaka oluja posle 20.30 stigla je i do Beograda, a RHMZ je izdao hitno upozorenje na padavine veće od 20
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