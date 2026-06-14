Jovana Arsić osvojila zlato na Svetskom kupu u Plovdivu

Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je zlatnu medalju u disciplini skif na Drugom Svetskom kupu, koji se održava u Plovdivu.

Arsićeva je trijumfovala u A finalu rezultatom 7:20,69, ostavivši iza sebe Amerikanku Grejs Džojs, koja je kroz cilj prošla za 7:22,21 minuta, dok je treće mesto pripalo Ani Prakatenj iz Uzbekistana sa vremenom 7:23,46. Uspešan nastup srpskih veslača upotpunili su Dušan Slavnić i Aleksandar Beđik, koji su osvojili četvrto mesto u A finalu discipline dvojac. Srpski tandem ostvario je rezultat 6:20,53. Reprezentativac Srbije Andrija Simeunović zauzeo je šesto mesto u