Jovana Arsić osvojila zlato na Svetskom kupu u Plovdivu

RTS pre 1 sat
Jovana Arsić osvojila zlato na Svetskom kupu u Plovdivu

Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je zlatnu medalju u disciplini skif na Drugom Svetskom kupu, koji se održava u Plovdivu.

Arsićeva je trijumfovala u A finalu rezultatom 7:20,69, ostavivši iza sebe Amerikanku Grejs Džojs, koja je kroz cilj prošla za 7:22,21 minuta, dok je treće mesto pripalo Ani Prakatenj iz Uzbekistana sa vremenom 7:23,46. Uspešan nastup srpskih veslača upotpunili su Dušan Slavnić i Aleksandar Beđik, koji su osvojili četvrto mesto u A finalu discipline dvojac. Srpski tandem ostvario je rezultat 6:20,53. Reprezentativac Srbije Andrija Simeunović zauzeo je šesto mesto u
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