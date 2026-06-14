Na svega dvadeset metara od neprijatelja: Potpukovnik Kovačević za RTS o najtežim trenucima na Košarama

RTS pre 8 minuta
Na svega dvadeset metara od neprijatelja: Potpukovnik Kovačević za RTS o najtežim trenucima na Košarama

Pre tačno 27 godina završena je Bitka na Košarama, na jugoslovensko-albanskoj granici, koja je trajala 67 dana i odnela 108 života. Granični pojas bio je od ključnog značaja, jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad pripadnika OVK sa teritorije Albanije na Kosovo i Metohiju. Potpukovnik u penziji Vidoje Kovačević kaže za RTS da je tokom borbi na Košarama neprijatelj bio udaljen svega dvadesetak metara, a da je u žestokoj razmeni vatre i sam ranjen.

OVK je zauzela karaulu, ali nije uspela da dublje prodre na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Napad je bio silovit i iznenadio je Vojsku Jugoslavije. Bitka na Košarama smatra se simbolom herojstva, požrtvovanja i otpora mladih vojnika koji su branili teritoriju zemlje u neravnopravnim uslovima. Ratni načelnik Štaba 63. padobranske brigade i predsednik Udruženja veterana ove jedinice, potpukovnik u penziji Vidoje Kovačević navodi da se seća svih
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