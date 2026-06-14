Nevreme stiglo do Bačke, RHMZ upozorava: Olujni sistem večeras nad većim delom Srbije

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da u Vojvodini očekuje formiranje linijskog grmljavinskog sistema koji će uslovljavati intenzivne pljuskove sa grmljavinom, lokalnu pojavu grada i jak, olujni vetar sa udarima većim od 60 kilometara na čas. RHMZ i Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenuli su proceduru za prenos SMS hitnih informacija građanima usled grmljavinskog nevremena koje se do kraja dana očekuje na delovima teritorije Srbije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova savetuje građanima da ne kreću na put i da zaštite vozila i imovinu. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na lokalnu pojavu grmljavinskih nepogoda sa jakim i olujnim vetrom u zoni padavina, koja se očekuje na području Bačke. U upozorenju koje je objavljeno u 15.40, RHMZ ističe da se "jaki konvektivni razvoji sa juga Mađarske premeštaju ka Bačkoj", pa se na tom području u narednom periodu očekuju intenzivni pljuskovi