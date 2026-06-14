Petoro Srba uhapšeno na KiM – Priština ih tereti za navodnu umešanost u slučaj Račak

RTS pre 2 sata
Petoro Srba uhapšeno na KiM – Priština ih tereti za navodnu umešanost u slučaj Račak

Tužilac Specijalnog tužilaštva u Prištini Iljir Morina potvrdio je da je policija, u saradnji sa tužilaštvom, uhapsila pet osoba za koje tvrdi da su, u svojstvu pripadnika srpske policije, navodno učestvovale u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Uhapšene je saslušao sudija za prethodni postupak u Osnovnom sudu u Prištini, a tužilac je zatražio da im se odredi pritvor. Hapšenje su osudile Kancelarija za KiM i Srpska lista.

Izveštaj Andrije Igića (19.30) Iljir Morina, na konferenciji za medije u Prištini, naveo je da je Specijalno tužilaštvo u decembru prošle godine podiglo optužnicu u slučaju Račak, ali da istraga još nije završena. Morina tvrdi da su u istragama koje su sproveli poslednjih meseci identifikovali nekoliko osoba koje su bile deo specijalnih jedinica srpske policije u vreme kada su učestvovale u akciji u Račku. Direktor Direkcije za istragu ratnih zločina Baškim Spahija
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