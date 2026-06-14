Potpisivanje sporazuma SAD i Irana pod znakom pitanja, Teheran ne želi rokove

SAD i Iran se još uvek nisu usaglasile oko datuma potpisivanja sporazuma, iako je Donald Tramp naveo da će do toga doći u roku od 24 časa, iranske vlasti su demantovale te tvrdnje navodeći da rokovi stvaraju tenziju. Dok se libanska vojska povlači iz dela južnog Libana, iranska vojska navodi da je u prethodnih nedelju dana ubijeno sedam članova Hezbulaha.

06:50 Grosi: IAEA spremna da verifikuje svaki sporazum o nuklearnom naoružanju između SAD i Irana Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi izjavio je danas da je njegova agencija spremna da verifikuje svaki sporazum o nuklearnom naoružanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ističući da bi praćenje i verifikacija bile ključne mere ako takav sporazum bude postignut. "Najvažnija stvar u vezi sa agencijom je verifikacija, a