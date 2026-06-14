Potpisivanje sporazuma SAD i Irana pod znakom pitanja, Teheran ne želi rokove

RTS pre 14 minuta
Potpisivanje sporazuma SAD i Irana pod znakom pitanja, Teheran ne želi rokove

SAD i Iran se još uvek nisu usaglasile oko datuma potpisivanja sporazuma, iako je Donald Tramp naveo da će do toga doći u roku od 24 časa, iranske vlasti su demantovale te tvrdnje navodeći da rokovi stvaraju tenziju. Dok se libanska vojska povlači iz dela južnog Libana, iranska vojska navodi da je u prethodnih nedelju dana ubijeno sedam članova Hezbulaha.

06:50 Grosi: IAEA spremna da verifikuje svaki sporazum o nuklearnom naoružanju između SAD i Irana Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi izjavio je danas da je njegova agencija spremna da verifikuje svaki sporazum o nuklearnom naoružanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ističući da bi praćenje i verifikacija bile ključne mere ako takav sporazum bude postignut. "Najvažnija stvar u vezi sa agencijom je verifikacija, a
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Juriš na Ormuz – supertankeri čekaju signal za početak trke za novcem

Juriš na Ormuz – supertankeri čekaju signal za početak trke za novcem

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanEgipatPakistanTeheranKatarTurskaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

"Više niko ne može da razlikuje policajca od kriminalca": Francuski Mond piše o hapšenjima u Srbiji

"Više niko ne može da razlikuje policajca od kriminalca": Francuski Mond piše o hapšenjima u Srbiji

Radio 021 pre 9 minuta
Horor na svadbi u Ukrajini, šokantan snimak! Ruski dron eksplodirao iznad glava mladenaca, prestravljena nevesta zavapila…

Horor na svadbi u Ukrajini, šokantan snimak! Ruski dron eksplodirao iznad glava mladenaca, prestravljena nevesta zavapila: "Jao, mama!" (video)

Kurir pre 9 minuta
Potpisivanje sporazuma SAD i Irana pod znakom pitanja, Teheran ne želi rokove

Potpisivanje sporazuma SAD i Irana pod znakom pitanja, Teheran ne želi rokove

RTS pre 14 minuta
Kako je Tatjana, instruktorka plesa i majka dvojice sinova, postala snajperistkinja ratu u Ukrajini: "Okačila sam cipele o…

Kako je Tatjana, instruktorka plesa i majka dvojice sinova, postala snajperistkinja ratu u Ukrajini: "Okačila sam cipele o klin i uzela pušku"

Blic pre 34 minuta
Džabe sankcije, ruski oligarsi se smeju zapadu u lice: Putinova elita drži pola Evrope, a trag novca vodi i do Hrvatske i…

Džabe sankcije, ruski oligarsi se smeju zapadu u lice: Putinova elita drži pola Evrope, a trag novca vodi i do Hrvatske i Jadrana

Blic pre 49 minuta