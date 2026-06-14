Šok za Tursku u Vankuveru - Australija savršenom završnicom napravila iznenađenje

Fudbaleri Australije savladali su Tursku sa 2:0, napravivši veliko iznenađenje koje će značajno zakomplikovati situaciju u grupi D.

Uputili su Turci čak 30 udaraca ka golu rivala, ali su za svoje promašaje kažnjeni, te će im put do nokaut faze sada biti mnogo teži. Od samog početka Turska je pokušala da nametne svoj ritam igre kroz posed lopte i kratka dodavanja. Već u uvodnim minutima opasno su pretili Arda Guler i Ismail Juksek, ali je australijska odbrana uspevala da otkloni opasnost. Prvu ozbiljniju priliku imala je Australija preko Alesandra Čirkatija, koji je posle kornera glavom šutirao