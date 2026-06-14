Švajcarci izlaze na referendum koji budno prati EU – hoće li ograničiti broj stanovnika

RTS pre 1 sat
Švajcarci izlaze na referendum koji budno prati EU – hoće li ograničiti broj stanovnika

"Inicijativa za održivost" ili "inicijativa haosa" – švajcarski građani danas izlaze na referendum na kojem se izjašnjavaju o predlogu kojim bi se broj stanovnika te zemlje ograničio na 10 miliona. Prema ocenama analitičara, to bi moglo da ima značajne posledice po odnose sa Evropskom unijom.

Može li zemlja da postavi fiksno ograničenje broja stanovnika? Upravo na to pitanje Švajcarci će dati odgovor na referendumu, na kojem će se izjasniti o predlogu da se broj stanovnika ograniči na 10 miliona. Inicijativa je otkrila duboke podele u alpskoj zemlji kada je reč o imigraciji. Predlog podržava desničarska Švajcarska narodna partija, koja ga predstavlja kao "inicijativu za održivost", čiji je cilj da se smanji pritisak na stambeni prostor, javne službe i
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Švajcarski „Bregzit trenutak“: Glasanje o ograničenju broja stanovnika moglo bi da dovede do sukoba sa EU

Švajcarski „Bregzit trenutak“: Glasanje o ograničenju broja stanovnika moglo bi da dovede do sukoba sa EU

NIN pre 3 minuta
Danas u Švajcarskoj referendum o zamrzavanju broja stanovnika

Danas u Švajcarskoj referendum o zamrzavanju broja stanovnika

Nedeljnik pre 43 minuta
Švajcarska danas glasa da li da zamrzne broj stanovnika

Švajcarska danas glasa da li da zamrzne broj stanovnika

Vreme pre 43 minuta
Prelomni dan za Švajcarsku: Građani odlučuju da li će uvesti ograničenje broja stanovnika

Prelomni dan za Švajcarsku: Građani odlučuju da li će uvesti ograničenje broja stanovnika

Mondo pre 1 sat
U Švajcarskoj danas referendum o zamrzavanju broja stanovnika

U Švajcarskoj danas referendum o zamrzavanju broja stanovnika

N1 Info pre 1 sat
Švajcarci danas na referendumu glasaju da se broj stanovnika ograniči na 10 miliona

Švajcarci danas na referendumu glasaju da se broj stanovnika ograniči na 10 miliona

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ReferendumEUŠvajcarskaNarodna partija

Svet, najnovije vesti »

Rusija uvela u službu prvi namenski helikopter za naftne platforme: Tri Mi-171A3 predata Gaspromu.

Rusija uvela u službu prvi namenski helikopter za naftne platforme: Tri Mi-171A3 predata Gaspromu.

Aero.rs pre 8 minuta
Najveći investicioni program u istoriji Nemačke pod lupom: Građani još ne vide rezultate

Najveći investicioni program u istoriji Nemačke pod lupom: Građani još ne vide rezultate

NIN pre 8 minuta
Švajcarski „Bregzit trenutak“: Glasanje o ograničenju broja stanovnika moglo bi da dovede do sukoba sa EU

Švajcarski „Bregzit trenutak“: Glasanje o ograničenju broja stanovnika moglo bi da dovede do sukoba sa EU

NIN pre 3 minuta
Da li smo dostigli vrhunac u potražnji za naftom?

Da li smo dostigli vrhunac u potražnji za naftom?

Danas pre 18 minuta
Šire se snimci strahovitog napada Ukrajinaca! Gori velika ruska fabrika, dronovi je nadleću, idu ka novim ciljevima! Kijev se…

Šire se snimci strahovitog napada Ukrajinaca! Gori velika ruska fabrika, dronovi je nadleću, idu ka novim ciljevima! Kijev se pohvalio spektakularnom akcijom!

Kurir pre 8 minuta