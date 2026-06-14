Švajcarci izlaze na referendum koji budno prati EU – hoće li ograničiti broj stanovnika

"Inicijativa za održivost" ili "inicijativa haosa" – švajcarski građani danas izlaze na referendum na kojem se izjašnjavaju o predlogu kojim bi se broj stanovnika te zemlje ograničio na 10 miliona. Prema ocenama analitičara, to bi moglo da ima značajne posledice po odnose sa Evropskom unijom.

Može li zemlja da postavi fiksno ograničenje broja stanovnika? Upravo na to pitanje Švajcarci će dati odgovor na referendumu, na kojem će se izjasniti o predlogu da se broj stanovnika ograniči na 10 miliona. Inicijativa je otkrila duboke podele u alpskoj zemlji kada je reč o imigraciji. Predlog podržava desničarska Švajcarska narodna partija, koja ga predstavlja kao "inicijativu za održivost", čiji je cilj da se smanji pritisak na stambeni prostor, javne službe i