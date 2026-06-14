Vembanjama: Naučili smo najtežu, ali i najvredniju lekciju

Košarkaš San Antonio sparsa Viktor Vembanjama izjavio je posle poraza od Njujork niksa u finalu NBA lige da je izgubljena šampionska serija najveća lekcija koju je do sada doživeo u karijeri.

Niksi su trijumfom 94:90 u petoj utakmici finala stavili tačku na seriju i sa ukupnih 4:1 osvojili šampionski prsten, prvi posle 53 godine. "Ovo je najveća lekcija u mom životu, najveći trenutak za učenje. U ovom trenutku učim više nego ikada ranije", preneli su američki mediji reči francuskog reprezentativca. Vembanjama je istakao da je njegov tim u dobrom delu finalne serije imao kontrolu nad dešavanjima na terenu, ali da su presudile greške u ključnim trenucima.