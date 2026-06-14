SUNČAN I VEOMA TOPAO DAN, UVEČE STIŽU PLJUSKOVI I GRMLJAVINA

RTV Novi Pazar pre 2 sata
SUNČAN I VEOMA TOPAO DAN, UVEČE STIŽU PLJUSKOVI I GRMLJAVINA

Danas se očekuje pretežno sunčano i znatno toplije vreme u odnosu na prethodne dane.

Duvaće slab do umeren vetar promenljivog pravca, a temperatura će u najtoplijem delu dana dostići oko 30 stepeni. Tokom večeri i noći doći će do postepenog naoblačenja praćenog kišom, pljuskovima i grmljavinom. Slaba kiša moguća je i u nedelju, nakon čega sledi kratkotrajno osveženje. Početkom naredne sedmice temperatura će biti u padu, pa se u ponedeljak očekuje maksimalno oko 23 stepena. Najhladnije jutro biće u utorak, kada će temperatura pasti na oko 13
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