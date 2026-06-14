BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp: Iran pristao da nikada neće posedovati nuklearno oružje; Fars: Teheran još nije doneo odluku o sporazumu

TEHERAN, VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je Iran "upravo pristao" da nikada neće posedovati nuklearno oružje. Sa druge strane, iranski mediji prenose da Teheran nije doneo konačnu odluku o potpisivanju sporazuma sa SAD o okončanju rata na Bliskom istoku.

- Arakči: Regionalna bezbednost ne može se oblikovati eliminisanjem Irana Regionalna bezbednost ne može se oblikovati eliminisanjem ili ignorisanjem Irana, poručio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči. "Zemlje regiona su postepeno došle do stvarnosti da su održiva bezbednost, ekonomski razvoj i regionalna stabilnost mogući samo kroz saradnju, razumevanje i razmatranje zajedničkih interesa svih zemalja u regionu, uključujući Islamsku Republiku