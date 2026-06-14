Brazil i Maroko remizirali na startu Mundijala, Škoti se namučili sa Haitijem, Australija iznenadila Tursku

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Brazil i Maroko remizirali na startu Mundijala, Škoti se namučili sa Haitijem, Australija iznenadila Tursku

NJUJORK - Fudbaleri Brazila i Maroka odigrali su nerešeno 1:1 u prvom meču C grupe na Svetskom prvenstvu.

Maroko je poveo pogotkom Ismaela Saibarija u 21. minutu, posle loše komunikacije Gabrijela i Alisona, a majstorskim pogotkom u 32. minutu izjednačio je Vinisijus Žunior. Nejmar je i dalje povređen i nije konkurisao za mesto u timu. U drugom meču grupe od tri sata igraju Škotska - Haiti. Mekgin za pobedu fudbalera Škotske protiv Haitija na Mundijalu Fudbaleri Škotske savladali su Haiti rezultatom 1:0 u drugom meču C grupe na Svetskom prvenstvu. Jedini gol postigao
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