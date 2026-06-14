Pet Srba koji su danas uhapšeni Priština tereti za navodnu umešanost u slučaj Račak

ŠTRPCE, PRIŠTINA - Predstavnici tzv. specijalnog tužilaštva u Prištini i tzv. kosovske policije danas su na konferenciji za novinare, nakon hapšenja pet Srba iz Štrpca i Gnjilana, izneli tvrdnje da su uhapšeni bivši pripadnici MUP-a Srbije i da su navodno učestvovali u akciji policije u Račku, u januaru 1999. godine.

Direktor tzv. direkcije za istragu ratnih zločina Baškim Spahija naveo je da su uhapšeni N.B, S.J, B.P. S.N. i S.S i dodao da šesti osumnjičeni nije pronađen na adresi u Štrpcu. Odgovarajući na pitanje kako se tek posle 27 godina došlo do dokaza protiv osoba koja sve vreme žive na KiM, tužilac Iljir Morina je rekao da se pravda "donosi kada ima dokaza" i dodao da su uhapšeni identifikovani na osnovu dva video snimka. Tužilaštvo u Prištini podiglo je u decembru