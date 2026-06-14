Randevu sa muzikom - muzički obrtaji, RTV1 23.00

NOVI SAD - Kada brat i sestra podele istu scenu, isti ritam i istu ljubav prema muzici - nastaje posebna energija. U novom izdanju emisije "Randevu s muzikom – Muzički obrtaji" upoznajemo pop duo GEMINNI, koji čine Nemanja i Nataša Erić, autentičan muzički tandem domaće scene.

Publika ih je upoznala 2024. godine singlom "Gde smo sad", nakon čega su usledile pesme "Ne znam šta da radim" i "Sama". Svojim modernim pop zvukom, iskrenim pristupom i prepoznatljivom emocijom, GEMINNI, su brzo privukli pažnju publike, a jedan od najznačajnijih uspeha ostvarili su plasmanom u finale festivala Pesma za Evroviziju 2026. Emisija „Randevu s muzikom – Muzički obrtaji" donosi spoj razgovora i živog muzičkog nastupa, kroz priče o novim autorima,