Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi - Smanjene rezerve većine krvnih grupa, stabilne samo B i AB pozitivna

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi - Smanjene rezerve većine krvnih grupa, stabilne samo B i AB pozitivna

BEOGRAD - Smanjene su rezerve većine krvnih grupa i trenutno su na dvodnevnom nivou, a stabilne su samo B pozitivna i AB pozitivna krvna grupa, rekla je danas Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi i dodala da je od početka godine u Srbiji prikupljeno više od 30.000 jedinica krvi.

Knežević je za RTS rekla da početak sezone godišnjih odmora i letnjih raspusta tradicionalno dovodi do manjeg broja davalaca, ali je istakla da je krv potrebna svakog dana i tokom leta. Prema njenim rečima, idealno bi bilo da se svakog dana prikupi oko 300 jedinica krvi. "To je težak zadatak i zato je važno da se svi zajedno angažujemo", kazala je Knežević. Podsetila je da davalac krvi može da bude svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina starosti koja ima najmanje 50
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